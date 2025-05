la notte della paleopatologia

Sabato, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia dell'Università di Pisa apre le sue porte per un'affascinante serata. Partecipa alle visite guidate alla mostra "Segreti del Corpo", dove potrai esplorare l'anatomia umana attraverso la medicina e l'archeologia, scoprendo i misteri che si celano nel nostro passato.

