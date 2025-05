La Nba sbarca su Prime Video | accordo di 11 anni con la piattaforma di Amazon

La NBA approda su Prime Video grazie a un accordo di 11 anni con Amazon, svelato oggi, 13 maggio. A partire da ottobre 2025, gli appassionati di basket potranno godere della copertura ufficiale, segnando un'importante espansione delle trasmissioni sportive in diretta sulla piattaforma. Un nuovo capitolo nel panorama dello sport online!

PrimeVideo ha svelato oggi, 13 maggio, il logo ufficiale della copertura dell’NBA su Prime, che inizierà ad ottobre 2025 nell’ambito di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Questo accordo segna un’espansione significativa dell’offerta sportiva in diretta su PrimeVideo in Italia, con l’NBA che si aggiunge alla Champions League. Come parte di questo accordo globale, i clienti Prime avranno accesso esclusivo a 87 partite della stagione sportiva dell’NBA, tra cui tutte le 7 partite dei Knockout Rounds dell’Emirates NBA Cup, tutte le partite del torneo dei playoff SoFi NBA Play-In, un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei playoff NBA, una serie di Conference Final ogni anno e le finali NBA in 6 degli 11 anni.All’inizio di quest’anno, PrimeVideo ha annunciato che l’acclamata giornalista sportiva Taylor Rooks presenterà il suo nuovo show dedicato all’NBA, con alcune leggende dell’NBA e membri della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, tra cui Steve Nash, Dwyane Wade, Blake Griffin, Dirk Nowitzki e Udonis Haslem, che avranno il ruolo di commentatori in studio, portando la loro esperienza e il loro punto di vista privilegiato rispetto alla stagione inaugurale dell’NBA su PrimeVideo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Nba sbarca su Prime Video: accordo di 11 anni con la piattaforma di Amazon

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’NBA sbarca su Prime Video in Italia entro la fine del 2025: il logo ufficiale - Prime Video ha svelato oggi il logo ufficiale della copertura dell’NBA su Prime, che inizierà ad ottobre 2025 nell’ambito di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Questo accord ... 🔗teleblog.it

Prime Video accende l’NBA: 87 partite live e leggende in studio a partire da ottobre 2025 - Da ottobre 2025 gli abbonati Prime in Italia seguiranno 87 sfide NBA in esclusiva, con commentatori da Hall of Fame e la WNBA in arrivo dal 2026. 🔗hwupgrade.it

L'NBA arriva su Prime Video: 87 partite in esclusiva da ottobre - Ottima notizia per gli amanti dello sport! A partire da ottobre 2025, gli appassionati italiani di basket avranno un nuovo punto di riferimento per seguire la NBA: Amazon Prime Video. La notizia è fre ... 🔗hdblog.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amazon Prime Video annuncia il lancio di The Grand Tour presents: A Massive Hunt a livello globale venerd? 18 dicembre

Dopo?le spericolate?avventure?acquatiche nel Mekong, l'intrepido trio si ritrova su quattro ruote per?la sua?ultima avventura?nelle?esotiche?isole di Reunion e?Madagascar.