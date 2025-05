La musica di Montagnola Republic | concerti per tutta l' estate

...musica di Montagnola Republic promette di portare emozioni e varietà con concerti imperdibili per tutta l'estate. Grazie alla sinergia tra Arci Bologna e i circoli Arci, il parco si trasformerà in un palcoscenico vivace, accogliendo artisti e talenti emergenti. Un'occasione ideale per divertirsi e vivere la cultura dal vivo in un ambiente suggestivo.

Con l’arrivo di Bologna estate 2025, nel cartellone estivo del Comune di Bologna, non poteva mancare la nuova stagione di MontagnolaRepublic, la rassegna culturale organizzata da Arci Bologna in collaborazione con i circoli Arci Millenium e Arcadia, che animerà il parco fino a ottobre. La. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La musica di "Montagnola Republic": concerti per tutta l'estate

