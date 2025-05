La musica che ha cambiato la musica | Lucio Dalla

La musica che ha cambiato la musica: Lucio Dalla. Un viaggio affascinante attraverso l'arte di uno dei grandi della canzone italiana, raccontato da Lucio Mazzi, professore e scrittore. Con ironia e riflessioni culturali, scopriamo aneddoti e storie che rivelano l'essenza dell'uomo e della sua musica, dando vita a un tributo imperdibile.

I grandi della musica raccontati da Lucio Mazzi, professore, storico e scrittore di musica. Aneddoti e racconti sull'uomo e sulla musica con ironia e cultura. Dopo i Beatles, David Bowie, Queen e la prima parte sui Pink Floyd, la prima serata dedicata alla musica italiana,non poteva non essere. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La musica che ha cambiato la musica: Lucio Dalla

