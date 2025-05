La mostra ispirata al Cantico delle Creature

Alla villa Smilea ha inaugurato "Canticum Artis", una mostra che celebra l'ottocentesimo anniversario del Cantico delle Creature. Esposta una selezione di opere di artisti italiani e internazionali, la rassegna, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con "La Casa...", offre una nuova interpretazione della celebre opera di San Francesco, unendo arte e spiritualità.

Alla villa Smilea è in corso la mostra "Canticum Artis" che espone opere di artisti italiani e stranieri ispirate tutte all’ottocentesimo anniversario del CanticodelleCreature. La peculiarità della mostra montalese, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con "La Casa degli Artisti" di Perugia, è quella di affiancare alle opere degli artisti anche quelle realizzate dagli studenti delle terze e quarte classi del Liceo Artistico Brunelleschi di Montemurlo. "Gli artisti dialogano con i ragazzi della scuola – dice Francesco Minelli della Casa degli Artisti di Perugia – perché per noi è essenziale la partecipazione dei giovani e la diffusione dell’amore e della conoscenza dell’arte. Le opere dei ragazzi del Brunelleschi che abbiamo inserito nella mostra sono davvero di alto livello". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mostra ispirata al Cantico delle Creature

