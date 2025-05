la mossa di hamas liberato il soldato usa trump lo vedrà a doha

Edan Alexander, il soldato italo-americano, è stato liberato da Hamas e consegnato alla Croce Rossa a Khan Yunis. La sua liberazione ha scatenato ferventi discussioni diplomatiche, e l’ex presidente Donald Trump si prepara a incontrarlo a Doha. Un evento che potrebbe segnare una nuova fase nei rapporti tra Stati Uniti, Israele e Hamas.

Edan Alexander è da poche ore un uomo libero. Nella giornata di ieri, l’ostaggio israelo-americano è stato consegnato da Hamas agli operatori della Croce Rossa a Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Dopo essere stato accolto nella base militare israeliana di Re’im, dove ad attenderlo c’erano l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il coordinatore per gli ostaggi, Gal Hirsch, Edan volerà a Doha per incontrare il presidente Donald Trump e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani. Secondo la sua prima testimonianza, riporta la tv pubblica israeliana Kan, avrebbe subito gravi torture ed sarebbe stato tenuto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo di tempo. Si è però chiusa la prigionia del soldato di soli 21 anni, nato e cresciuto nel New Jersey, cominciata il 7 ottobre 2023 e durata 584 giorni. 🔗Leggi su Quotidiano.net