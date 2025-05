La Morvillo Falcone e l’impegno per la legalità nel nome di Melissa Bassi

La Morvillo Falcone di Brindisi celebra la legalità e il ricordo di Melissa Bassi. Oggi, la preside Irene Esposito ha presentato la cerimonia commemorativa del 19 maggio, in occasione del 13esimo anniversario della tragica strage che ha segnato la comunità, rafforzando l'impegno educativo contro ogni forma di violenza e per l'affermazione dei valori democratici.

La preside dell'istituto Morvillo Falcone di Brindisi, Irene Esposito, ha presieduto nella mattinata di oggi (martedì 13 maggio) una conferenza stampa convocata per presentare la cerimonia in programma lunedì prossimo, 19 maggio, quando, nel 13esimo anniversario della strage in cui perse la vita.

