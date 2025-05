La morte di Chamila le coltellate al collega e quella ciocca di capelli | il film horror minuto per minuto

In un inquietante racconto di follia e omicidio, la tragica morte di Chamila si intreccia con la violenza di Emanuele De Maria, che ha accoltellato il collega Hani Nasr. I dettagli agghiaccianti di questa vicenda, svelati dalla Squadra mobile di Milano, rivelano un'oscura spirale di eventi e una ciocca di capelli che rappresenta un macabro simbolo di un dramma irreversibile.

Milano – Emanuele De Maria voleva togliersi la vita subito dopo aver accoltellato il collega egiziano Hani Nasr . Gli approfondimenti dei poliziotti della Squadra mobile, coordinati dal pm Francesco De Tommasi e dal dirigente Alfonso Iadevaia, hanno accertato che il trentacinquenne napoletano, che il giorno prima aveva ucciso con due fendenti al collo la cinquantenne italo-cingalese Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya, si è recato alla biglietteria del Duomo alle 12.30 di sabato, quindi a poco più di sei ore dal raid di via Napo Torriani. Probabilmente, però, non ha trovato disponibilità di ticket per quel giorno e ne ha acquistato uno per la domenica: alle 13.40, si è lanciato nel vuoto dalle Terrazze della Cattedrale, precipitando sul marciapiedi di fronte alla Rinascente. In tasca aveva la fototessera staccata dalla carta d’identità di Chamila e una bustina con una ciocca di capelli strappata post mortem alla donna con cui aveva una relazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La morte di Chamila, le coltellate al collega e quella ciocca di capelli: il film horror minuto per minuto

