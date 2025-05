La mia ragazza Paola Turci lo scatto sulla presunta nuova fiamma scatena il gossip

La rivelazione di Paola Turci ha scatenato il gossip: "La mia ragazza" è il post che ha sorpreso fan e curiosi. La cantautrice, conosciuta per la sua riservatezza, ha condiviso un'immagine di una misteriosa giovane, dando il via a speculazioni su una presunta nuova fiamma. La curiosità è alle stelle!

Personaggi TV. Una frase secca, diretta, spiazzante: “La mia ragazza”. A pubblicarla tra le sue storie Instagram è PaolaTurci, una delle cantautrici italiane più amate, che in passato ha sempre difeso strenuamente la sua privacy. Lo ha fatto accompagnando lo scatto di una giovane donna, ritratta a figura intera, in posa davanti all’obiettivo. Niente cuori, niente emoticon, solo quella frase, sufficiente però a scatenare il caos.Leggi anche: Cecilia e Belen Rodriguez perché non si parlano più? Spunta il retroscenaLeggi anche: “Sta arrivando lui”: secondo bebè per l’amata coppia di “Uomini e Donne”Un’identità ancora avvolta nel misteroChi è la donna ritratta nella foto? La diretta interessata non ha fornito alcun indizio. La ragazza appare affascinante, elegante, ma sconosciuta al grande pubblico. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “La mia ragazza”. Paola Turci, lo scatto sulla presunta nuova fiamma scatena il gossip

