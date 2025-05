La luce in fondo al ponte Pontenuovo lavori ripartiti

I lavori sul ponte di Pontenuovo sono ufficialmente ripresi, segnando un passo importante verso la riapertura. Dopo circa 21 giorni di lavori, seguiranno le formalità necessarie per garantire la sicurezza della struttura. Una volta completato l’iter, il ponte sarà accessibile ai veicoli leggeri e ai pedoni, regolato da un impianto semaforico.

Sono ripresi ieri lavori sul ponte di pontenuovo: dureranno circa 21 giorni dopodiché ci vorrà ancora qualche giorno per la formalizzazione degli atti necessari e, una volta concluso l’iter, il ponte sarà riaperto per i veicoli leggeri e i pedoni con traffico regolato da impianto semaforico. La notizia è arrivata dalla Provincia con una nota, dove si spiega che ieri mattina sono state eseguite le "operazioni di riallestimento del cantiere" ."L’intervento – informa la Provincia - segna l’avvio delle fasi finali dei lavori, che secondo il cronoprogramma avranno una durata di circa 21 giorni". In queste tre settimane circa "saranno completate le operazioni di asfaltatura e l’installazione delle barriere stradali di sicurezza. Al termine degli interventi è previsto lo smantellamento del cantiere e la consegna formale dell’opera da parte della ditta esecutrice alla Provincia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La luce in fondo al... ponte. Pontenuovo, lavori ripartiti

