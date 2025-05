La lotta armata del Pkk è finita

Il comitato esecutivo del Partito dei lavoratori del Kurdistan, il Pkk, ha annunciato ieri lo scioglimento del gruppo e la fine della lottaarmata. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La lotta armata del Pkk è finita

Cosa riportano altre fonti

La lotta armata del Pkk è finita - Il comitato esecutivo del Partito dei lavoratori del Kurdistan, il Pkk, ha annunciato ieri lo scioglimento del gruppo e la fine della lotta armata. La notizia era attesa, ma non per questo è meno rile ... 🔗ilfoglio.it

Il Pkk annuncia lo scioglimento: fine della lotta armata, si apre la fase politica - «I quadri del Pkk dovrebbero poter partecipare alla vita politica in Kurdistan e in Turchia». A parlare è Zübeyir Aydar , membro del comitato esecutivo dell’Unione delle Comunità del Kurdistan (Kck), ... 🔗informazione.it

Il Congresso del PKK "sceglie" la proposta di Öcalan e abbandona la lotta armata - Dopo quarant'anni si sceglie di abbandonare la strategia militare per difendere i diritti dei Kurdi attraverso la via politica. Sarà l'Onu a sorvegliare lo scioglimento. Per il partito di Erdogan è un ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Accoltellata da un 16enne a Mogliano Veneto : Marta Novello lotta per vivere

E' successo in via Marignana, a pochi passi dall'agriturismo "Al vecio Moraro". Suem 118 e vigili del fuoco sul posto.