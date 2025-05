La Ligue 1 è stanca del dominio del Psg | proposta una final four per decretare la vittoria del campionato

La Ligue 1 è stanca del perpetuo dominio del PSG e si sta facendo strada l'idea di una final four per decidere il campione. Questa proposta, avanzata per rilanciare il campionato francese, mira a rompere la monotonia degli ultimi anni e a rendere la competizione più avvincente e incerta. L’Equipe ha riportato i dettagli di questa iniziativa.

