La Libia non trova pace Morti a Tripoli dopo l’uccisione di al-Kikli

La Libia continua a essere teatro di violenza e instabilità dopo l'uccisione di Abdelghani al-Kikli, capo della milizia Support and Stability Apparatus. Gli scontri tra gruppi armati rivali a Tripoli evidenziano la fragilità della situazione, rendendo sempre più difficile la ricerca di una pace duratura attraverso la mediazione delle Nazioni Unite.

La piena stabilizzazione della Libia, “attraverso la mediazione delle Nazioni Unite”, continua ad essere una chimera. Violenti scontri tra gruppi armati rivali si sono registrati nella notte a Tripoli, dove è stato ucciso Abdelghani al-Kikli, capo della potente milizia Support and Stability Apparatus. “Gheniwa” sarebbe stato assassinato, insieme agli uomini della scorta, durante un incontro . La Libia non trovapace. Morti a Tripolidopol’uccisione di al-Kikli L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Libia non trova pace. Morti a Tripoli dopo l’uccisione di al-Kikli

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi ha paura della pace in Libia - La Libia si configura oggi come un paese non sicuro, anche secondo le recenti liste stabilite dal governo italiano. La sua popolazione è martoriata da anni di violenze, priva di istituzioni ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Libia - truppe di Haftar con mercenari russi: allarme a Tripoli

Massima moderazione, quello che la Missione delle Nazioni Unite in Libia, Unsmil, chiede alle parti sollecitate a evitare qualsiasi provocazione militare che possa sfociare in un'escalation.