La lezione di Chiara | ha raccontato il tumore e non ha perso il sorriso

La storia di Chiara Pennuti, una giovane di Forlì, è un inno alla resilienza e alla speranza. Nonostante la sfida di un sarcoma sinoviale, Chiara ha affrontato la malattia con un sorriso e una forza straordinaria, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di chi l'ha conosciuta. La sua lezione di vita resterà per sempre ispiratrice.

Forlì, 13 maggio 2025 – C’è chi attraversa la vita in punta di piedi e chi lascia orme nitide, impossibili da cancellare. Domenica, a soli 27 anni, la forlivese Chiara Pennuti si è spenta dopo una lunga malattia a causa di un sarcoma sinoviale, una rara e aggressiva forma di cancro ai tessuti molli.Laureata in Ingegneria Aerospaziale, nel 2020, mentre lavorava in Germania per un’azienda che costruisce razzi, la sua vita subisce una brusca svolta con la diagnosi di tumore. Tornata in Italia per le cure, si è affidata alle mani dei professionisti dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ‘Dino Amadori’ (Irst) di Meldola. "Era nata di domenica e proprio di domenica se n’è andata", ricordano i genitori, Giancarlo e Maria Letizia, insieme alla sorella Beatrice. "Chiara era una persona speciale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione di Chiara: ha raccontato il tumore “e non ha perso il sorriso”

