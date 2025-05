La lettera dei riformisti dem scatena il terremoto nel Pd | Solo 2 sì al referendum

La lettera di sei esponenti del Partito Democratico riguardo al referendum dell'8 e 9 giugno provoca una scossa interna, rivelando spaccature significative. Solo due membri si dichiarano favorevoli, mentre il documento, inviato a Repubblica, mette in luce le divergenze tra i riformisti dem e il resto del partito, creando un clima di incertezza e tensione.

La lettera di sei esponenti dem sul referendum dell'8 e 9 giugno scatena altro caos all'interno del Partito democratico. In un testo inviato a Repubblica, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, la vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picierno, l'europarlamentare Giorgio Gori, le deputate dem Marianna Madia e Lia Quartapelle, e il senatore Filippo Sensi annunciano che voteranno a favore Solo dei quesiti sulla cittadinanza e sugli appalti, astenendosi sugli altri quesiti che riguardano il Jobs Act, "misura introdotta 10 anni fa dal Partito Democratico che – sottolineano – oggi è lo stesso Pd, rispondendo alla sollecitazione della Cgil, che sconfessa invitando a votare 'sì' ai quesiti" e che "rimane l'ultimo provvedimento organico sul lavoro approvato in Italia per armonizzare la nostra disciplina a quella degli altri Paesi Ue, ispirato alle migliori esperienze giuslavoriste delle socialdemocrazie europee".