La legge Basaglia rivalutava il senso di ‘normalità’ | anche lo sport inclusivo si propone come alternativa

La legge Basaglia ha rivoluzionato la percezione della ‘normalità’, promuovendo l'inclusione sociale. Anche lo sport inclusivo emerge come alternativa fondamentale. In Friuli, il termine "mato" indica semplicemente un uomo, superando discriminazioni. Trieste, con il suo storicizzato legame con la 'follia', potrebbe svelare significati profondi su come viviamo e integriamo le diversità.

di Marco PozziIn friulano "mato" è sinonimo di "uomo", di "tizio": "ho incontrato un mato", senza discriminazioni sanitarie, come se la follia stesse naturalmente in ogni essere umano. E al di là del luogo comune Trieste-città-dei-matti, forse qualche collegamento c'è davvero, proprio nei luoghi in cui è nata la riforma di Franco Basaglia, che nel 1961 si trasferisce a Gorizia e dal 1971 appunto a Trieste.Una settimana prima dell'approvazione della famosa legge che porta il suo nome, il 4 maggio 1978, sul Paese Sera scrive in risposta a Mario Tobino, psichiatra, scrittore, vincitore del Premio Strega nel 1962: "Non crediate, io stesso sono stato innamorato di Tobino e del suo manicomio, affascinato dai suoi scritti che parlavano con stile rarefatto della ineluttabile miseria umana. Ero ancora giovane assistente .

