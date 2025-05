La Lazio vince il Memorial Carlo Zecchini battendo il Bologna ai rigori

La Lazio conquista il Memorial Carlo Zecchini, emergendo vittoriosa ai rigori contro il Bologna con un punteggio di 4-2. Questo evento inauguralmente emozionante ha visto la partecipazione di figure illustri come mister Renzo Ulivieri, Tommaso Rocchi e Luciano Zauri, rendendo la giornata ancora più memorabile. Sul campo, il Bologna ha dato battaglia…

La Lazio trionfa nella prima edizione del MemorialCarloZecchini. La squadra biancoceleste ha battuto ai calci di rigore per 4-2 il Bologna. Una giornata finale che si è chiusa con ospiti speciali del calibro di mister Renzo Ulivieri, Tommaso Rocchi e Luciano Zauri.Sul campo il Bologna ha battuto in semifinale il Perugia 3-1, mentre la Lazio ha battuto la Juventus sempre con lo stesso risultato. Nella finale per il terzo posto è stato il Perugia a vincere, sempre 3-1, contro la Juventus.Tutti i riconoscimenti: premio squadra riveLazione del torneo, offerto da Fideuram di Federico Boni e Giorgio Peri, all’Arezzo; miglior allenatore ad Andrea Crispi, del Bologna; capocannoniere a Daniele Pacilli della Lazio; premio fair play al Piacenza; miglior tifoseria all’Arezzo; miglior portiere, offerto da Generali di Maurizio Marraccini, ad Alessandro Genetiempo della Lazio; premio miglior giocatore, offerto da Grosseto Edilizia, a Lorenzo Masetti del Bologna. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Lazio vince il Memorial Carlo Zecchini battendo il Bologna ai rigori

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Lazio vince il Memorial Carlo Zecchini battendo il Bologna ai rigori - La Lazio trionfa nel Memorial Carlo Zecchini superando il Bologna ai rigori. Premiati giocatori e squadre eccellenti. 🔗sport.quotidiano.net

Memorial Zecchini: vince la Lazio. Ulivieri, Rocchi e Zauri premiano i migliori giocatori - La Lazio vince il primo “Memorial Carlo Zecchini”, mentre l’Arezzo si aggiudica il premio squadra rivelazione e il Piacenza il premio fair play. Tra i premiati anche il capitano della Pro soccer, ... 🔗msn.com

Lazio U14, i biancocelesti sollevano la coppa del Memorial Carlo Zecchini! Primo premio per i capitolini in questo nuovo torneo - Lazio U14, i biancocelesti sollevano la coppa del Memorial Carlo Zecchini! Primo premio per i capitolini in questo nuovo torneo Grandissima prova della Lazio U14 che travolge le proprie avversarie nel ... 🔗lazionews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Seria A : Lazio batte lo Spezia 1-2

La Lazio in formato Champions, riscatta il ko casalingo in campionato con l'Udinese, battendo a Cesena lo Spezia (1-2).