La Lazio riprende prima dell’Inter | a San Siro Pedro Altri 2 cambi – CdS

La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro in un match cruciale per entrambe le squadre. Con Pedro in campo e altri due cambi in arrivo, la formazione biancoceleste cerca punti preziosi per la Champions League. La lotta per lo scudetto e la qualificazione europea si fa sempre più intensa, promettendo spettacolo.

La Lazio è il prossimo ostacolo dell’Inter in campionato. La squadra biancoceleste, ancora in corsa per la Champions League, arriverà a San Siro per fare punti. Baroni punterà su Pedro.TUTTO APERTO – La corsa scudetto si è riaperta e quella per la Champions League resterà molto agguerrita, dopo la sconfitta di ieri della Roma con l’Atalanta. Per il quarto posto, ci sono quattro squadre racchiuse nel giro di due punti: dal settimo posto del Bologna a 62 punti al quarto della Juventus con 64. E a 64, ma con gli scontri diretti a sfavore, c’è anche la Lazio, che sabato non è riuscita a battere la Vecchia Signora nello scontro ravvicinato all’Olimpico (finita 1-1). Domenica, presumibilmente di sera alle 20.45, è in programma Inter-Lazio. I nerazzurri, rinvigoriti dal pareggio del Napoli col Genoa che ha ridotto il distacco ad un solo punto, andranno a caccia dei tre punti con la speranza che arrivi un risultato favorevole da Parma. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - La Lazio riprende prima dell’Inter: a San Siro Pedro. Altri 2 cambi – CdS

Altre fonti ne stanno dando notizia

La riprende Vecino! La Lazio evita la fuga Juve. Ma il pari scontenta tutti - Vecino risponde in extremis a Kolo Muani, ma è un pari senza verdetti per la Champions League tra Lazio e Juventus nel match dell'Olimpico ... 🔗msn.com

Lazio-Juventus, Tudor: “Il mio addio con tranquillità. Ma sento domande che…” - Le parole dell'allenatore dei bianconeri, intervenuto dopo il triplice fischio del match direttamente dalla sala stampa dello stadio Olimpico ... 🔗msn.com

La Lazio riprende il Parma: da 0-2 a 2-2 grazie alla doppietta di Pedro - Roma - La Lazio riprende per i capelli una partita che sembrava persa. Il Parma, avanti di due gol e con una squadra, quella biancoceleste, fischiata dal proprio pubblico, ha subito la voglia di rival ... 🔗latinaoggi.eu

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nilox e Inter per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Nilox e Inter scendono in campo al carcere minorile Beccaria per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenzaUna giornata all’insegna dell’inclusività ha visto la squadra dei detenuti dell’istituto penale minorile di Milano giocare insieme ai ragazzi del Settore Giovanile dell’Inter.