La lavorazione dei cappelli e il riciclo creativo degli scarti

Gli alunni della scuola media ‘Collodi’ di Montappone hanno intrapreso un progetto innovativo dal titolo ‘Lo scarto in atto: upcycling a scuola’. Questo percorso extrascolastico si è concentrato sul riciclo creativo degli scarti di lavorazione dei cappelli, guidato dai professori Di Chiara Maria Isabella, Bernabei Andrea e Gullini Valeria, promuovendo la sostenibilità e la creatività.

Gli alunni della scuola media ‘Collodi’ di Montappone hanno partecipato ad un progetto extrascolastico ‘Lo scarto in atto: upcycling a scuola’ basato sul riciclocreativodegliscarti di lavorazione dei cappelli, guidati dai professori Di Chiara Maria Isabella, Bernabei Andrea e Gullini Valeria, con la collaborazione dell’architetto Marica Panicciari. L’upcycling consiste nel rinnovare ciò che non ci serve più senza trasformarlo in materia prima. Questa tecnica è importante sia per utilizzare al massimo ogni prodotto (riducendo spreco e inquinamento globale) sia per sensibilizzare il consumatore ad acquisti consapevoli. I ragazzi si sono messi all’opera per trasformare materiali di scarto in oggetti utili e decorativi per la scuola, riscoprendo il valore del riuso e il piacere di creare con le proprie mani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lavorazione dei cappelli e il riciclo creativo degli scarti

