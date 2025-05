la imm apre ai concerti i village people taglieranno il nastro

Carrarafiere si prepara a diventare il palcoscenico di eventi indimenticabili, con i Village People che inaugureranno il prossimo festival. Dopo il successo del concerto di Francesco Gabbani e l'affermazione della prima edizione di ‘Immensamente’, la location si conferma un punto di riferimento per la musica e l’arte, promettendo emozioni uniche a tutti i partecipanti.

Carrarafiere si trasforma in palcoscenico per ospitare grandi concerti. E addirittura i VillagePeople terranno a battesimo il prossimo festival. Una vocazione artistica già emersa con il concerto di Francesco Gabbani, che è stata affinata con la prima edizione del festival ‘Immensamente’. Un progetto per sfruttare le numerose potenzialità della Imm attraverso un calendario di cinque concerti. Una potenzialità sia a livello logistico sia di spazio dal momento che Imm potrà ospitare fino a 20mila persone. Si parte il 30 giugno con i VillagePeople, unica data italiana della band amata in tutto il mondo. L’11 luglio sarà la volta di Benji & Fede, il 18 luglio degli Zero Assoluto, il 24 luglio di Mimì Caruso e il 4 agosto di dj Aladyn e dj Shorty di Radio Deejay e M20 & Dargen D’Amico. 🔗Leggi su Lanazione.it