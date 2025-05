La guida a Eurovision 2025 | i cantanti quando e dove seguirlo come si vota perchè partecipa anche Israele

Si apre stasera a Basilea l'Eurovision Song Contest 2025, un evento imperdibile che si concluderà il 17 maggio. Scopri come seguire i cantanti in gara, le modalità di voto e apprendi il motivo per cui Israele partecipa a questa storica manifestazione musicale. Ecco la guida completa per non perdere neanche un momento!

Si apre stasera a Basilea l'Eurovision Song Contest 2025, 69a edizione della manifestazione che si concluderà sabato 17 maggio con la proclamazione del Paese vincitore: ecco una guida per sapere come seguirlo, come votare e perchè in gara c'è anche Israele. A Basilea è tutto pronto per l'Eurovision Song Contest 2025: l'edizione n° 69 dell'evento non sportivo più seguito al mondo comincia oggi, martedì 13 maggio, e andrà avanti fino alla finale di sabato 17, per un totale di tre serate, durante le quali il pubblico ascolterà 37 canzoni, ciascuna per ogni Paese partecipante (sarebbero dovute essere 38 ma la Moldavia si è ritirata per problemi finanziari). A rappresentare l'Italia ci sarà Lucio Corsi con Volevo essere un duro, secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo, subentrato al vincitore Olly, che ha rifiutato di prendere parte all'evento. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La guida a Eurovision 2025: i cantanti, quando e dove seguirlo, come si vota, perchè partecipa anche Israele

