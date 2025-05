La guerra non ferma il calcio in Ucraina | si gioca un torneo tra amputati So Foot

La guerra non ha spento la passione per il calcio in Ucraina. Il portale So Foot riporta la storia di un torneo tra amputati, dove atleti e tifosi si uniscono per vivere un'esperienza emozionante. Questo evento dà vita a una nuova lega, dimostrando che lo sport può ancora unire e dare speranza, anche nei momenti più bui.

La guerra in Ucraina non ha fermato la passione della gente verso il mondo del calcio. Il portale So Foot racconta di un torneo ucraino tra amputati che ha visto coinvolte tantissime persone tra atleti e tifosi che hanno reso elettrizzante l'atmosfera della competizione.In Ucraina nasce la Lega dei Coraggiosi"Kiev è uno strano mondo dove convivono guerra e vita quotidiana. Caffè, bar e ristoranti sono aperti e pieni, mentre le sirene dei raid aerei suonano ogni giorno. Alla stazione, i soldati salgono sui treni che partono per il fronte. A Maidan, una madre pianta una piccola bandiera in nome di un figlio caduto. Sul prato dello stadio Bannikov, presso la sede della Federazione Ucraina, si sta giocando la Lega dei Coraggiosi, un torneo di calcio per amputati. La maggior parte dei giocatori che calcano questo campo hanno visto questa guerra per davvero, e hanno lasciato un pezzo di sé in condizioni atroci.