La guardia costiera salva la vita a una poiana | era in difficoltà tra le onde

La Capitaneria di Porto di Messina ha compiuto un gesto straordinario, salvando una poiana in difficoltà tra le onde. Questo esemplare, parte della migrazione che attraversa lo Stretto, rappresenta le meraviglie della natura che spesso si trovano in pericolo. La Motovedetta A 82 è stata protagonista di un intervento fondamentale per la salvaguardia di questo migratore.

La Capitaneria di porto di Messina ha recuperato in mare un esemplare di poiana.Si tratta di uccelli migratori che attraversano lo Stretto perché punto di passaggio per molte specie migratorie che si spostano tra l’Africa e l’Europa.In particolare personale a bordo della Motovedetta A 82. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - La guardia costiera salva la vita a una poiana: era in difficoltà tra le onde

