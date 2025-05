La ’Giornata della Ristorazione’ Piccoli chef crescono bene A scuola ’lezione’ di panzanella

In occasione della Giornata della Ristorazione, i piccoli chef delle scuole si cimentano nella preparazione della panzanella, un piatto simbolo della tradizione maremma. Con il titolo "1...2...3... Panzanella!", i bambini apprendono il valore del cibo attraverso un gioco educativo che insegna a rispettare i tempi della cucina. Un’iniziativa che unisce divertimento e cultura gastronomica!

Il tempo massimo di permanenza del pane in acqua per la panzanella in acqua è tre secondi, e deve essere proprio contato. Un piatto semplice, rustico, ma identificativo del territorio maremmano. Da qui nasce il titolo "1.2.3. panzanella!", un gioco diventato educazione alimentare. L’iniziativa è di Fipe Confcommercio svolta nell’Istituto Sant’Anna, la scuola d’infanzia e primaria paritaria. L’evento si è svolto ieri nell’ambito della Giornata della Ristorazione che ha coinvolto circa 40 alunni delle due classi quarte dellascuola primaria. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i più Piccoli alla cultura del cibo consapevole attraverso attività didattiche, laboratori sensoriali e incontri con professionisti della ristorazione.Protagonista della mattinata, lo chef Emilio Signori, titolare della Locanda La Luna di Tirli, che ha guidato i bambini in un viaggio tra sapori, odori e valori: dalla stagionalità degli ingredienti alla riscoperta della cucina regionale italiana, passando per l’importanza della lotta allo spreco alimentare e della scelta di prodotti locali. 🔗Leggi su Lanazione.it