La ginnasta ha commosso il pubblico con parole che ogni neolaureato vorrebbe sentirsi rivolgere

Durante la cerimonia di consegna dei diplomi alla Washington University di St. Louis, Simone Biles ha ricevuto una laurea honoris causa in Lettere Umanistiche. Con parole ispiratrici e commoventi, ha offerto ai neolaureati un discorso motivazionale che ha toccato il cuore di tutti, incoraggiandoli a perseguire i propri sogni con determinazione e resilienza.

Il discorso motivazionale di cui qualsiasi laureato avrebbe bisogno. Durante la cerimonia di consegna dei diplomi alla Washington University di St. Louis, Simone Biles ha ricevuto una laurea honoris causa in Lettere Umanistiche e ha tenuto un discorso d'apertura che ha toccato le corde emotive della platea. Considerata la più grande ginnasta di tutti i tempi, Biles ha trasformato il palco in una palestra di ispirazione, esortando i neolaureati a non puntare alla perfezione, ma alla verità di chi si è nel profondo. «Il mondo non ha bisogno che voi siate perfetti, ma autentici», ha detto, con la forza pacata di chi ha imparato a trasformare le cadute in nuovi slanci. Le ginnaste azzurre, oro al World Challenge Guadalajara 2019 guarda le foto La grandezza non è un titolo: è essere se stessiNel cuore del suo intervento, durato poco più di 12 minuti, Biles ha rovesciato il concetto di successo.

