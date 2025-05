La G di Google è cambiata ma probabilmente non ve ne siete accorti

La G di Google ha subito un restyling, ma molti potrebbero non averlo notato. Dopo dieci anni, il logo iconico si è rinnovato con dettagli più moderni, mantenendo il font originale. Questi piccoli ma significativi cambiamenti riflettono la nuova direzione strategica dell'azienda di Mountain View, dimostrando la sua continua evoluzione nel mondo digitale.

