La fusione sospetta Il processo Aeb-A2A resta a Monza Ammesse le parti civili

Sarà il Tribunale di Monza a occuparsi del processo per la presunta fusionesospetta fra Aeb e A2A, con tutte le costituzioni di parte civile Ammesse al dibattimento, che entrerà nel vivo a gennaio, accelerando il galoppo verso il colpo di spugna della prescrizione perché i fatti contestati risalgono al 2019 e 2020. Lo ha deciso la giudice monzese Valentina Schivo, che ieri ha risposto alle eccezioni preliminari presentate dalla difesa degli imputati. I legali avevano chiesto di pronunciare l’incompetenza territoriale del procedimento, che a loro dire doveva andare a Milano perché la lettera di intenti che ha aperto la vicenda è maturata in territorio milanese. I pm Salvatore Bellomo e Stefania Di Tullio ribattevano invece che quella lettera non citava il luogo da cui era partita quindi la competenza doveva restare a Monza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it