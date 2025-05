La fuga l’agguato e poi il suicidio | le ultime 48 ore di Emanuele De Maria nel racconto delle telecamere

Nei drammatici eventi che hanno segnato le ultime 48 ore di Emanuele De Maria, le telecamere di sorveglianza offrono un'analisi inquietante e dettagliata. Dalla fuga in metropolitana dopo l'incontro con Chamila, all'agguato e alla violenta colluttazione con un collega dell'hotel, fino al tragico epilogo, ogni immagine racconta una storia di tensione e disperazione.

I sistemi di sorveglianza mostrano sia la fuga in metro dopo l'incontro con Chamila sia la colluttazione con il collega che lavorava nello stesso hotel 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La fuga, l’agguato e poi il suicidio: le ultime 48 ore di Emanuele De Maria nel racconto delle telecamere

