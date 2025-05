La foresta di Nottingham ha colpito Fake News sull’incidente di Marinakis-Nuno in aggiornamento su Awoniyi Injury

La Nottingham Forest ha smentito le recenti notizie su un presunto conflitto tra il manager Nuno Espírito Santo e il proprietario Evangelos Marinakis, definendole "fake news". Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante Taiwo Awoniyi in seguito al suo infortunio.

Nottingham Forest ha respinto i rapporti su un apparente scontro tra il manager Nuno Espírito Santo e il proprietario del club Evangelos Marinakis come "notizie false" in un aggiornamento per quanto riguarda l'attaccante Taiwo Awoniyi.Forest ha ottenuto il calcio europeo per la prossima stagione con un pareggio per 2-2 contro Leicester City domenica, ma l'equalizzatore di Facundo Buonanotte per le Foxes relegate ha dato a Nuno un duro colpo in gara per il calcio della Champions League.Il sorteggio ha lasciato la foresta un punto alla deriva del quinto Chelsea, che 2-0 a Newcastle United, con due partite da percorrere. L'ospite della foresta Chelsea a The City Ground nell'ultimo giorno della stagione.C'era un dramma a seguito di Liveler di Buonanotte quando l'attaccante Awoniyi si scontrò con la base del palo lontano mentre cercava di connettersi con la croce di Anthony Elanga da destra.