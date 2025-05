La finale di Champions e poi la Fiorentina | Commisso sta prendendo un altro 9

La finale di Champions si avvicina e la Fiorentina si prepara a un colpo decisivo in attacco. Commisso punta su un nuovo numero 9, un calciatore che ha brillato in tutti i campionati e ha guidato l’Inter fino all'apice. Con questa scelta, la Viola cerca di trovare gol, leadership ed equilibrio per affrontare la sfida europea.

Ha segnato in tutti i campionati e ha guidato l’Inter fino alla finale più importante. Oggi può chiudere il cerchio a Firenze, con un’ultima sfida europea. La Fiorentina cerca equilibrio, gol, leadership. E forse ha trovato tutto in un solo nomeLa Fiorentina prende il nuovo 9: ha giocato anche una finale di Champions (Foto: LaPresse) – serieanews.comIl campionato volge al termine e la Fiorentina è ancora lì, aggrappata al sogno Europa. Un sogno complicato, perché quest’anno la concorrenza è fitta e tosta. E oggi, con la nona posizione, nemmeno la Conference sarebbe garantita.Però non è stata una stagione da buttare. Anzi, qualche nota positiva c’è. Una su tutte: Moise Kean. L’ex Juve ha fatto un’annata di altissimo livello. Ha segnato, ha spaccato partite, ha fatto vedere di essere un attaccante vero. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - La finale di Champions e poi la Fiorentina: Commisso sta prendendo un altro 9

