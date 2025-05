La Fiera del Vino di Polpenazze | dal 23 al 26 maggio la 73 edizione

Dal 23 al 26 maggio, Polpenazze ospiterà la 73a edizione della Fiera del Vino, un evento atteso da oltre 30mila visitatori. Presentata a Milano, la manifestazione mantiene la sua formula collaudata: un bicchiere, una sacca e infinite degustazioni. Il ticket d’ingresso, al prezzo di 15 euro, promette un’esperienza indimenticabile per gli amanti del vino.

Presentata in Regione a Milano la 73° edizione della Fiera del Vino di Polpenazze, in programma quest'anno dal 23 al 26 maggio (attese più di 30mila persone). La formula è sempre la stessa, sacca e bicchiere e degustazioni a volontà: il ticket d'ingresso (15 euro) potrà essere acquistato. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - La Fiera del Vino di Polpenazze: dal 23 al 26 maggio la 73° edizione

