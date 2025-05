La festa del fungo porcino di Moggiona si aggiudica il premio Italive

La Festa del Fungo Porcino di Moggiona si distingue con il premio Italive, conquistando il titolo di evento più votato nella categoria “Sagre enogastronomiche”. L’importante riconoscimento è stato assegnato a Roma, nell’ambito dei progetti Italive e “Paniere d’Italia”, promossi da Comitas, ConsumerLab e Future, celebrando così l’eccellenza gastronomica di Poppi (AR).

Gli automobilisti premiano Moggiona di Poppi (AR) per l'evento "festa del fungoporcino", risultato il più votato nella categoria "Sagre enogastronomiche". Il riconoscimento è stato assegnato a Roma nell'ambito dei progetti Italive e "Paniere d'Italia", promossi da Comitas, ConsumerLab e Future.

