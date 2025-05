La favola italiana di Autotorino

Nella pittoresca cornice di Cosio Valtellino, si è svolta una cerimonia speciale: l’inaugurazione del nuovo centro direzionale di Autotorino. Tra i presenti, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha celebrato un'importante tappa per l'azienda, simbolo di innovazione e crescita nel panorama automobilistico italiano. Una favola imprenditoriale che si realizza!

C’era anche il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, all’inaugurazione del nuovo centro direzionale di Autotorino a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La favola italiana di Autotorino

Cosa riportano altre fonti

La favola italiana di Autotorino - C’era anche il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, all’inaugurazione del nuovo centro direzionale di Autotorino a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio ... 🔗msn.com

Il rombo della Valtellina: Autotorino, sessant’anni di sogni a quattro ruote - Questa è la storia, l’incredibile storia, di un’azienda che nasce in una valle alpina, tra i tornanti della Valtellina, e sessant’anni dopo si ritrova a tagliare nastri con un ministro, a guidare il ... 🔗formulapassion.it

Autotorino festeggia i 60 anni ampliando la sede di Cosio Valtellino - Prima di soffiare sulle candeline, il gruppo ha archiviato il primo trimestre 2025 a 640 milioni di euro di fatturato grazie a 19.800 vetture consegnate ... 🔗quattroruote.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inizio da favola per i nuovi arrivati nella scuola San Filippo Neri di Massa

Le attenzioni dei “vecchi alunni” sono state tutte per loro nell’inizio dell’anno scolastico dai Fratelli delle Scuole Cristiane di via Chiesa a Massa .