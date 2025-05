‘La Fagianata’ di Magrini | Tiberi punta a Tagliacozzo Cos’è successo a Ciccone?

Nella frenesia della "fagianata" di Magrini Tiberi, l'incontro con Ciccone ha generato tensione e sorprese. Con un inseguimento incalzante, la squadra ha dimostrato determinazione e impegno. Tuttavia, un imprevisto ha costretto Guercilena a cambiare bicicletta, gettando uno sguardo critico sulle conseguenze di questo evento inaspettato. Cosa è realmente accaduto a Ciccone? Scopriamolo insieme.

COSA È successo A Ciccone E LE CONSEGUENZEL’inseguimento è stato tosto perché davanti andavano a tutta, la squadra ci crede perché altrimenti non si sarebbero fermati. Non si è fatto nulla, Guercilena mi ha detto che gli era entrata una carta nella ruota posteriore, ha dovuto cambiare bicicletta ma la prima ammiraglia era con Pedersen che stava rientrando e ha dovuto aspettare la seconda. Ci credono per la classifica? Non la abbandonano: hanno un’opzione, l’aveva detta Guercilena. LA TAPPA DI OGGIÈ stata una tappa che si immaginava che fosse così. Al chilometro Red Bull c’è stata la volata, si è formato un gruppetto ma poi si sono fermati: una tappa non esageratamente emozionante. Il circuito di Lecce era abbastanza difficoltoso per restringimenti, curve e rotonde, era una volata di posizione e tra quelli arrivati nei primi dieci tutti potevano vincere. 🔗Leggi su Oasport.it