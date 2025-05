La diplomazia europea alla rovescia per la pace

La diplomazia europea si trova in una spirale rovesciata, ostacolando la ricerca della pace in Ucraina. Mentre i leader del continente e i media mainstream accusano Putin del conflitto, una realtà più complessa emerge: l'Europa stessa gioca un ruolo centrale nell'aggravare la situazione. Un'analisi approfondita è necessaria per comprendere le vere dinamiche in atto.

Non ci sono le condizioni per la pace in Ucraina. Pure stavolta i leader europei, con la complicità dei media mainstream, stanno disperatamente cercando di addossare a Putin la responsabilità del proseguo del conflitto. I fatti però raccontando una realtà ben peggiore: è l’Europa il principale ostacolo al processo di pace. Infatti non si costruisce la pace con gli ultimatum e i ricatti, soprattutto se provengono dalla parte che la guerra la sta perdendo.Riassunto dei fattiRicapitoliamo in breve. L’unico a parlare di tregua fino a ieri era il presidente russo: nel 2023 per il Natale ortodosso, poi per la Pasqua di quest’anno 2025 e ora per la Giornata della Vittoria, il 9 maggio, la celebrazione che ricorda la sconfitta del nazifascismo. A queste proposte il presidente ucraino si è sempre detto contrario. 🔗Leggi su Follow.it © Follow.it - La diplomazia europea alla rovescia per la pace

Altre fonti ne stanno dando notizia

CNDDU 24 aprile giornata Multilateralismo e della Diplomazia per la Pace - In occasione della Giornata Internazionale del Multilateralismo e della Diplomazia per la Pace, che si celebra ogni ... dell’Unione Europea e in contesti di crisi come l’Ucraina, Gaza o ... 🔗welfarenetwork.it

La Giornata del multilateralismo e della diplomazia per la Pace - Il 24 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Multilateralismo e della Diplomazia per la Pace. Nessun Paese può risolvere da solo le sfide di oggi; il dialogo, la diplomazia e le soluzioni ... 🔗lapressa.it

“La pace difficile” dell’ambasciatore Starace: l’arte della diplomazia a difesa dei diritti dei popoli - I l 18 maggio 2022, a meno di tre mesi dallo scoppio della crisi russo-ucraina, venne diffusa la notizia della presentazione da parte italiana di un “piano di pace” articolato in quattro punti. Con la ... 🔗barbadillo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande festa ai Fratelli Cristiani per il fine anno : il desiderio più grande, la pace

Felice serata conclusiva dell’anno scolastico quella di ieri per tutti gli alunni della primaria della scuola San Filippo di viale Eugenio Chiesa in Massa meglio nota come Fratelli Cristiani.