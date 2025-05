La diplomazia di Trump in Medio Oriente fa innervosire Israele

La diplomazia di Trump in Medio Oriente sta creando tensioni con Israele. La Casa Bianca avvia trattative con Hamas per liberare un ostaggio americano e sigla accordi nel Golfo senza consultare Tel Aviv. Questo scenario svela che l'alleanza tra Israele e Stati Uniti ha limiti più fragili di quanto Netanyahu avesse immaginato. Leggi di più.

La Casa Bianca tratta con Hamas per la liberazione di un ostaggio statunitense e stringe accordi nel Golfo senza consultare lo stato ebraico. E Netanyahu scopre che l'alleanza con Washington ha confini più labili del previsto.

