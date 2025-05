La difesa della democrazia passa dal controllo di bot e algoritmi

La difesa della democrazia nell'era digitale richiede un attento controllo di bot e algoritmi, strumenti che possono alterare la realtà comunicativa. Mentre un tempo i colpi di stato si consumavano nelle sedi televisive, oggi i poteri invisibili dei social network minacciano la libertà di espressione, rendendo urgente la protezione dei valori democratici nel cyberspazio.

Di solito, il primo atto del golpe era l’occupazione immediata delle sedi televisive. Oggi, dopo avere salutato con entusiasmo l’avvento della comunicazione orizzontale dei social network, ci accorgiamo che il mondo virtuale è percorso da eserciti e poteri invisibili, anonimi, senza mostrine o bandiera. I social network sono canali molto più permeabili alle interferenze straniere e organizzazioni politiche, o altra natura, rispetto alla televisione nazionale. Una televisione ha un direttore responsabile, standard editoriali, un’indicazione chiara di chi trasmette e perché. Se una rete straniera prova a influenzare il dibattito di un altro Paese, è visibile, tracciabile, e può essere contrastata. Ma se un paese straniero (o una centrale privata) compra diecimila bot e li istruisce per commentare, condividere fake news, infangare un candidato o promuovere una teoria, chi se ne accorge? Chi se ne accorge per tempo?Ennio Flaiano o Pier Paolo Pasolini hanno avuto buon gioco a notare la distorsione del dibattito pubblico prodotto dalla TV. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La difesa della democrazia passa dal controllo di bot e algoritmi

