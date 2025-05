La curva contesta la squadra invece non risponde | il Palermo è in silenzio stampa

Il clima in casa Palermo è teso dopo il deludente pareggio casalingo contro la Carrarese. La squadra, contestata dalla curva, ha deciso di entrare in silenzio stampa, evitando qualsiasi commento. La frustrazione è palpabile e il team di Dionisi si trova ora a dover affrontare un momento critico nella stagione.

Nessuno davanti ai microfoni e alle telecamere. Il Palermo dopo il deludente 1-1 in casa con la Carrarese è entrato in silenzio stampa. Nessun tesserato della società ha rilasciato dichiarazioni nel post partita. L'amarezza è tangibile in casa rosanero. Gli uomini di Dionisi hanno chiuso. 🔗Leggi su Palermotoday.it