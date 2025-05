La Crusca dialoga con la scienza | c’è la tavola periodica in italiano

L'Accademia della Crusca, impegnata nello studio e nell'aggiornamento della lingua italiana, promuove un dialogo costante con il mondo scientifico. Domani, nella storica Villa medicea di Castello, si svolgeranno due eventi significativi, con un focus sulla tavola periodica in italiano, per rendere la lingua uno strumento sempre più pertinente ai tempi moderni.

Studio e aggiornamento continuo, per rendere la lingua uno strumento adeguato al mondo contemporaneo. E’ lo scopo dell’Accademia della Crusca, che nel suo consolidato dialogo con le scienze, propone per domani due importanti eventi nella sede della Villa medicea di Castello. Alle 10 è in programma la terza tornata accademica dal titolo: "La tavolaperiodica in italiano"; al pomeriggio dalle 14,30 l’inaugurazione della mostra "Leggere, Comporre, e Fare spettacoli": l’Accademia della Crusca “oltre” il Vocabolario.L’occasione della tornata è data dall’aggiornamento di alcuni termini della nomenclatura chimica nella versione italiana tavolaperiodica degli elementi. Promosso dalla sezione italiana della Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry), coordinato dal professor Matteo Guidotti del Cnr di Milano, il lavoro è realizzato da un gruppo di specialiste e specialisti dei quali ha fatto parte anche il professor Riccardo Gualdo, linguista e Accademico della Crusca. 🔗Leggi su Lanazione.it