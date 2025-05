La corsa a tre Parolin tradito dagli italiani e l' ignoranza di Prevost sul conclave | come è stato eletto Leone XIV

La recente elezione di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, svela retroscena intriganti. Tradito dagli italiani e dimostrando una certa ignoranza sul conclave, Prevost chiese chiarimenti al cardinale Luis Antonio Tagle. Un episodio che mette in luce non solo la complessità dell’elezione papale, ma anche le dinamiche interne alla Chiesa, come riportato dal New York Times.

"come funziona?". Robert Francis Prevost, ora papa Leone XIV, qualche giorno prima della sua elezione a pontefice avrebbe chiesto al cardinale filippino Luis Antonio Tagle delucidazioni sul conclave: "Io avevo esperienza e lui no". È questo il quadro che emerge dal retroscena del New York Times. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - La corsa a tre, Parolin tradito dagli italiani e l'ignoranza di Prevost sul conclave: come è stato eletto Leone XIV

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.