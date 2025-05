La copia di mamma! Non si vedevano da tempo come sono diventati Jacques e Gabriella di Monaco | le nuove foto

Domenica 11 maggio ha segnato un momento speciale per la famiglia reale di Monaco, con Jacques e Gabriella che hanno catturato l'attenzione. Le recenti foto condivise sull'account Instagram ufficiale del Principato mostrano i due giovani protagonisti in un evento significativo, rivelando come siano cresciuti e quanto somiglino alla loro mamma.

Domenica 11 maggio ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la famiglia reale di Monaco, immortalato e condiviso con orgoglio attraverso l’account Instagram ufficiale del principato. Nella chiesa di Saint-Charles, nel cuore del piccolo Stato monegasco, due giovani protagonisti hanno vissuto una tappa fondamentale della loro crescita spirituale: la prima comunione. Una cerimonia intima, ma densa di significato, che ha visto protagonisti i figli gemelli del principe Alberto e della principessa Charlene.Jacques e Gabriella, undici anni, sono apparsi nelle immagini pubblicate vestiti con tuniche bianche, simbolo di purezza e devozione, e sorridenti accanto ai loro genitori. Capelli biondi, occhi chiari e una serenità evidente negli sguardi rivolti all’obiettivo del fotografo ufficiale Axel Bastello, i due fratellini hanno posato prima in famiglia e poi da soli, in uno scatto che ha colpito molti per la dolcezza e l’intimità trasmessa. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

