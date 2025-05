La consegna del 68^ Cavallino d’Oro vinto da Emiliano Pattarello

Il 15 maggio 2025, il Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito ad Arezzo ospiterà la cerimonia di consegna del 68° Cavallino d’Oro a Emiliano Pattarello. L’evento, fissato per le 21:30, celebrerà non solo il trionfo di Pattarello, ma anche il legame con la tradizione del premio “La perla…” in un’atmosfera di festa e riconoscimento.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Giovedì 15 Maggio alle ore 21,30 al Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito, Arezzo Via Spinello n. 4 ci sarà la consegna del 68^ Cavallinod’Orovinto da EmilianoPattarello.Durante la serata al Museo gialloblu sarà consegnato a EmilianoPattarello il premio “La perla amaranto” riconoscimento giunto alla sua ottava edizione che la redazione di Amaranto Magazine assegna al protagonista di una prodezza balistica, un gol, una parata, un lancio illuminante, un salvataggio sulla linea.Premio speciale per Andrea Bricca, allenatore della squadra primavera, sarà consegnato da Amaranto Magazine.Per il Quartiere di Porta Santo Spirito saranno presenti il Rettore Giacomo Magi, il Consiglio Direttivo, la Commissione del Premio presieduta da Francesco Ciardi.Per la società S. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La consegna del 68^ Cavallino d’Oro vinto da Emiliano Pattarello

Ne parlano su altre fonti

Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro - Il prestigioso premio che il Quartiere di Porta Santo Spirito assegna ogni anno al giocatore dell’Arezzo con la media voto più alta se lo è aggiudicato, per la stagione 2024/2025, Emiliano Pattarello. 🔗www3.saturnonotizie.it

Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro - La punta dell’Arezzo entra di diritto nella storia del calcio aretino a fianco di giocatori già vincitori del Cavallino d’Oro come Bozzao, Tassinari, Neri, Pellicanò, Orsi, Tovalieri ... 🔗lanazione.it

Cavallino d’oro, giovedì la 68esima edizione - Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ... 🔗teletruria.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Palermo, uccide moglie e due figli di 5 e 16 anni: poi si consegna

(Adnkronos) - Un uomo di 54 anni di Altavilla Milicia, alle porte di Palermo, ha ucciso la moglie e due figli di 5 e 16 anni e poi ha chiamato il 112.