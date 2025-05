La città dove l’80% dei cittadini è obeso o in sovrappeso | “C’è solo un negozio di frutta e verdura”

A Ebbw Vale, nel Galles del Sud, la preoccupante realtà è che la maggior parte dei cittadini è obesa o in sovrappeso, con un'unica oasi sana: un negozio di frutta e verdura. Lo youtuber Callum Airey, noto come Calfreezy, ha deciso di esplorare le abitudini alimentari della città per scoprire le cause di questa situazione.

