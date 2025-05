la cina rimuove il divieto di importare aerei boeing

La Cina ha revocato il divieto di importazione di nuovi aerei Boeing per le compagnie aeree nazionali, imposto come ritorsione ai dazi statunitensi. Questa decisione segue una tregua commerciale raggiunta nei recenti negoziati di Ginevra, segnando un importante passo verso il rafforzamento delle relazioni tra i due paesi.

La Cina ha rimosso il divieto temporaneo alle compagnie aeree nazionali di ricevere nuovi aereiBoeing, una misura in vigore da un mese come ritorsione ai dazi di Donald Trump. La decisione arriva dopo una tregua commerciale raggiunta con gli Stati Uniti nei negoziati di Ginevra, che ha portato a una riduzione provvisoria delle tariffe su entrambe le sponde. Secondo fonti vicine al dossier citate da Bloomberg, Pechino ha informato le compagnie e le autorità competenti che le consegne di jet americani possono riprendere. Le aziende avranno libertà di decidere tempi e modalità di ricezione. Tuttavia, la ripresa delle consegne potrebbe essere solo temporanea se la disputa commerciale non verrà risolta stabilmente. Al momento, la tregua prevede un abbassamento dei dazi statunitensi dal 145 per cento al 30 per cento per 90 giorni, mentre la Cina ha ridotto le tariffe al 10 per cento e revocato altre misure ritorsive. 🔗Leggi su Lettera43.it