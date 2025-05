La Catullo Youth Orchestra trionfa a Verona | Primo Premio al Concorso Nazionale Scuole in Musica

Il 9 maggio 2025 segna una tappa storica per la Catullo Youth Orchestra di Pomigliano d’Arco, vincitrice del Primo Premio al Concorso Nazionale Scuole in Musica di Verona. I talentuosi musicisti, tutti ex alunni dell'IC4 Sulmona Catullo Salesiane, hanno brillato in questa importante competizione, dimostrando il valore del talento giovanile e dell’istruzione musicale.

Il 9 maggio 2025 resterà una data memorabile per la CatulloYouthOrchestra di Pomigliano d’Arco. I giovani musicisti, tutti ex alunni dei corsi di strumento dell’unico istituto del territorio con sezione ad indirizzo Musicale — l’IC4 Sulmona Catullo Salesiane — hanno partecipato al prestigioso 9° ConcorsoNazionale “Scuole in Musica” tenutosi a Verona, conquistando il PrimoPremio nella categoria “Orchestre – alunni Scuola Superiore”. Nata da un’idea dell’Associazione Guitar Meetings, l’Orchestra rappresenta un esempio virtuoso di continuità educativa e artistica, valorizzando il talento Musicale maturato durante il percorso scolastico e mantenendolo vivo attraverso l’impegno collettivo. A guidare i ragazzi in questa straordinaria esperienza è stato il Prof. Eugenio Silva, che ha diretto l’ensemble con competenza e passione. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - La Catullo Youth Orchestra trionfa a Verona: Primo Premio al Concorso Nazionale “Scuole in Musica”

