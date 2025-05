La casa dell' acqua c' è da oltre un mese ma è a secco | ecco quando entrerà in funzione

La Casa dell'Acqua, inaugurata nel municipio V oltre un mese fa, è rimasta a secco, in attesa dei risultati delle analisi dell'acqua da parte di Acea. Finalmente, dopo un'attesa di due anni, i cittadini possono sperare di vederla attivata. Scopriamo quando entrerà ufficialmente in funzione e quali saranno i prossimi passi.

L'annuncio era arrivato nel 2023. A due anni di distanza, lo scorso marzo, la prima casadell'acqua del municipio V è approdata in via Torre Annunziata, ma con gli erogatori a secco, in attesa del via libera di Acea, una volta arrivati i risultati delle analisi dell'acqua.Ora, finalmente, c'è.