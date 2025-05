La ’Casa della salute’ Potenziati i servizi grazie agli investimenti del pnrr

La Casa della Salute di San Leonardo in Treponzio si prepara a offrire servizi potenziati grazie agli investimenti del PNRR. Un sopralluogo ha messo in luce le iniziative in atto, promosse da Gigliola Biagini (Pd), presidente della commissione consiliare. L'obiettivo è migliorare l'assistenza sanitaria nella comunità locale.

Sopralluogo alla Casa della Salute di San Leonardo in Treponzio, per approfondire la conoscenza dei servizi già attivi e quelli in fase di potenziamento grazieagliinvestimenti previsti dai fondi del pnrr. L’iniziativa promossa da Gigliola Biagini (Pd) presidente della commissione consiliare socio-sanitaria ha visto la partecipazione dell’assessora alle politiche sociali Silvia Sarti e della dottoressa Silvia Begliuomini, referente di AFT (aggregazione funzionale territoriale) e della Medicina di Gruppo di San Leonardo, oltre ai consiglieri Erika Del Bianco, Michele Del Debbio, Marianna Modestino, Michela Pisani e Domenico Caruso. I lavori in corso alla struttura ne prevedono l’ampliamento con nuovi ambulatori e uffici. Durante la visita, la dottoressa Begliuomini ha illustrato nel dettaglio i servizi attivi e i percorsi di presa in carico già in funzione, sottolineando l’approccio integrato e multidisciplinare della struttura ribadendo l‘importanza della collaborazione e delle sinergie delle varie figure professionali coinvolte nel percorso di cura. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’Casa della salute’. Potenziati i servizi grazie agli investimenti del pnrr

