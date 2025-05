La Carrarese chiude in bellezza con un pareggio al Renzo Barbera

La Carrarese conclude la stagione con un brillante pareggio al Renzo Barbera, sorprendendo chi la considerava già in vacanza. Gli azzurri, motivati e determinati, affrontano un Palermo in crisi, conquistando un punto prezioso che testimonia la loro combattività anche dopo aver raggiunto la salvezza. Una chiusura di campionato in stile per i toscani.

Palermo, 13 maggio 2025 – Chi pensava ad una Carrarese già in vacanza si è dovuto ricredere. Gli azzurri, nonostante la salvezza già acquisita, sono entrati in campo al “Barbera” con grande ferocia contro un Palermo sempre più contestato col passare dei minuti ed alla fine sono riusciti a portarsi a casa un prestigioso pareggio. Già al 3’ gli apuani hanno sfiorato il gol con Cherubini che in area ha tirato a giro costringendo Audero alla risposta in angolo. Sul corner Carrarese ancora pericolosa col doppio colpo di testa di Illanes e Shpendi.Al 16’ gli ospiti hanno raccolto i frutti della loro pressione trovando il vantaggio con una meravigliosa conclusione dal limite di Shpendi che si è insaccata sotto l’incrocio guadagnandosi gli applausi anche del pubblico di casa. Il Palermo ha dato i primi segnali di vita attorno alla mezzora. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Carrarese chiude in bellezza con un pareggio al Renzo Barbera

