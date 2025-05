La bimba non è vaccinata e non può andare all' asilo

Una bimba non vaccinata si vede negato l'accesso all'asilo, mentre il compagno di classe, pur avendo già ricevuto il ciclo vaccinale, affronta una situazione di incertezze. La famiglia della bimba ha deciso di denunciare l'accaduto, portando alla luce una vicenda che solleva interrogativi su diritti e responsabilità nel contesto della salute pubblica.

La bimba non è vaccinata e non può andare all'asilo. Ma il vaccinato in realtà l'ha già fatto, o almeno ha cominciato: prima dose il 17 aprile, seconda dose a maggio e ultimo richiamo già prenotato in ottobre. La famiglia ha voluto denunciare quanto accaduto, come riferito dall'avvocata Anila. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - "La bimba non è vaccinata e non può andare all'asilo"

Le notizie più recenti da fonti esterne

"La bimba non è vaccinata e non può andare all'asilo" - La bimba non è vaccinata e non può andare all'asilo. Ma il vaccinato in realtà l'ha già fatto, o almeno ha cominciato: prima dose il 17 aprile, seconda dose a maggio e ultimo richiamo già prenotato in ... 🔗bresciatoday.it

Brescia: bimba esclusa da scuola perchè non vaccinata - Accade in provincia di Brescia: la bambina, figlia di genitori stranieri, è stata respinta nonostante le vaccinazioni siano già in corso. La famiglia ha incaricato un legale. 🔗quibrescia.it

Burocrazia lumaca, così la bimba di 5 anni in attesa di vaccinazioni resta esclusa dall’asilo - La piccola vaccinata il 17 aprile, ora aspetta i successivi vaccini già prenotati, ma alla scuola non basta: i genitori sono disperati, la bambina continua a piangere che vuole tornare con i suoi comp ... 🔗brescia.corriere.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La bimba si ? salvata : Spara alla moglie, i figli e il cane, poi si uccide

Drammatico risveglio a Carignano, comune in provincia di Torino: questa mattina, alle 5.30, all'interno di una casa privata, un uomo di 40 anni ha sparato contro la moglie, dei due bambini e il cane e subito dopo essersi sparato alla testa.