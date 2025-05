La Bce richiama Bps | Nuove misure di vigilanza entro la fine dell’anno

La Banca Centrale Europea ha avviato un richiamo per la Banca Popolare di Sondrio, sottolineando gravi carenze nel suo sistema di gestione del rischio di credito. Entro la fine dell'anno, sono attese nuove misure di vigilanza per affrontare queste criticità e garantire una maggiore stabilità dell'istituto di credito valtellinese.

La Bce mette nel mirino la Banca Popolare di Sondrio. La banca centrale europea ha puntato il dito contro l'istituto di credito valtellinese che sarebbe afflitto da "gravi e significative carenze" che "incidono tra l'altro sul suo sistema di gestione del rischio di credito". Questa autentica reprimenda dell'istituto bancario centrale europeo diretto da Christine Lagarde (nella foto) è scaturita al termine di un'indagine di sei mesi sul rischio di credito condotta tra l'ottobre del 2022 e il marzo del 2023. Ma da Francoforte la comunicazione è stata spedita all'istituto di credito di Piazza Garibaldi solo ad inizio marzo, pochi giorni prima della presentazione del suo piano industriale, quel "Our Way Forward" (qualcosa di simile a "avanti per la nostra strada" o "a modo nostro") che è stata la risposta negativa al tentativo di scalata della Bper.